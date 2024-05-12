Губернатор Подмосковья пообещал поддержку пострадавшим от обстрела в Белгороде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти Московской области готовы поддержать жителей Белгорода, пострадавших от обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в воскресенье.

"Обстрел жилого района в Белгороде - настоящая трагедия для всех нас. Это жестокий теракт. Мои глубокие соболезнования родным погибших, здоровья и быстрого восстановления пострадавшим. Подмосковье готово оказать любую возможную поддержку в этот трудный момент", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обрушении подъезда многоэтажного жилого дома из-за обстрела с украинской стороны. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, при обрушении подъезда пострадали 17 человек.