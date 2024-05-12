Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Губернатор Подмосковья пообещал поддержку пострадавшим от обстрела в Белгороде

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти Московской области готовы поддержать жителей Белгорода, пострадавших от обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в воскресенье.

"Обстрел жилого района в Белгороде - настоящая трагедия для всех нас. Это жестокий теракт. Мои глубокие соболезнования родным погибших, здоровья и быстрого восстановления пострадавшим. Подмосковье готово оказать любую возможную поддержку в этот трудный момент", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обрушении подъезда многоэтажного жилого дома из-за обстрела с украинской стороны. Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко, при обрушении подъезда пострадали 17 человек.

Андрей Воробьев Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуме поддержали кандидатуры Дмитрия Патрушева и Оксаны Лут

Публичное обсуждение трансформации налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая

Публичное обсуждение трансформации налоговой системы начнется в Госдуме 20 мая

Мантуров пообещал Думе быстро рассмотреть предложения по повышению утильсбора

Губернатор заявил о 19 пострадавших при частичном обрушении дома в Белгороде

Губернатор заявил о 19 пострадавших при частичном обрушении дома в Белгороде

В комитете Госдумы поддержали кандидатуру Любимовой на пост министра культуры

МЧС сообщило о трех пострадавших спасателях при повторном обрушении в Белгороде

Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса

Петербургский суд арестовал водителя упавшего в реку автобуса

В Белгороде при обрушении подъезда пострадали 17 человек

В Белгороде при обрушении подъезда пострадали 17 человек
Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле еще над четырьмя населенными пунктами Харьковской области

В Думе началось согласование кандидатур в новое правительство

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });