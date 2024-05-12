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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Белгороде в результате обстрела обрушился подъезд многоэтажки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Подъезд многоэтажки полностью обрушился в Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ в воскресенье, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу. "На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", - написал он.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, обрушилась одна секция десятиэтажного дома на улице Щорса в Белгороде. Под завалами могут быть люди, начаты спасательные работы.

Предполагается, что под завалами находятся более 10 человек. "Они находились дома по словам родственников, связи с людьми нет", - сообщили в экстренных службах. Там заявили, что, по предварительным данным, в результате обрушения есть погибшие.

Существует угроза обрушения соседних подъездов, проводится эвакуация.

Ранее в воскресенье в Белгороде и Белгородском районе была в пятый раз за день запущена сирена ракетной опасности. Жителям было рекомендовано отойти от окон и спуститься в укрытие.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
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