В Белгороде при обрушении подъезда пострадали 17 человек

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Белгороде семнадцать человек пострадали при обрушении подъезда жилого дома в результате обстрела, сообщил и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"17 пациентов направлены в медицинские организации - раненые, пострадавшие", - сказал он журналистам.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обрушении подъезда многоэтажного жилого дома в результате обстрела со стороны Украины. "На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте по факту обрушения секции жилого дома в Белгороде.