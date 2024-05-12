Мантуров пообещал мягкое регулирование онлайн-торговли в РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ, как ожидается, поддержит ранее предложенный сенаторами и губернаторами законопроект о регулировании маркетплейсов, сделает акцент на мягком регулировании онлайн-торговли.

"В отношении развития торговой сферы хотел бы выделить два направления. Первое - это мягкое государственное регулирование онлайн-торговли, которая с 2020 года выросла почти в три раза", - сказал кандидат на пост первого вице-премьера, и.о. вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговли.

"Проект закона по маркетплейсам, который вы, Владимир Владимирович, внесли вместе с Андреем Викторовичем Кутеповым (сенатор от Санкт-Петербурга - ИФ) мы концептуально поддерживаем", - добавил он, обращаясь к главе комитета Владимиру Гартунгу.

По мнению Мантурова, принятие законопроекта позволит установить "цивилизованные рамки развития электронной коммерции".

Второй задачей в развитии торговой сферы он назвал нормативное обеспечение увеличения присутствия на полках всех магазинов российской непродовольственной продукции ("российская полка").