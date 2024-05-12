Спасатели возобновили работы на месте ЧП после отмены ракетной опасности

Фото: Павел Колядин/РИА Новости

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС вновь приступили к работам на месте обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, приостановленные из-за опасности атаки ракет.

Спасатели уже трижды приостанавливали работы на месте ЧП из-за оперативной обстановки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в воскресенье сообщил об обрушении секции десятиэтажного жилого дома в результате обстрела с украинской стороны. По последним данным, в результате обрушения пострадали 19 человек.