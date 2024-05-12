Губернатор заявил о 19 пострадавших при частичном обрушении дома в Белгороде

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обрушении подъезда в жилом многоэтажном доме на Харьковской горе в областном центре пострадали, по предварительным данным, 19 человек.

"По предварительной информации, всего в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его словам, ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Если потребуется - все тяжелее раненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники", - сообщил губернатор.

По его данным, "погибшие пока не обнаружены".

Гладков уточнил, что обрушился подъезд в восьмиподъездном десятиэтажном доме. В подъезде 40 квартир. Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли.

По информации губернатора, на месте ЧП работают бригады МЧС. И. о. главы МЧС Александр Куренков находится на постоянной связи. В готовность приведены дополнительные силы, которые готовы приехать в Белгород по необходимости.

"В городе подняты по тревоге участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Сотрудниками управляющих компаний проводится поквартирный обход, также идет эвакуация людей в пункты временного размещения", - написал Гладков.

Началось проведение экспертизы по техническому состоянию дома.

"В связи с опасностью проведения работ и достаточностью сил и средств МЧС, полиции, самообороны - дополнительная помощь не требуется. Наоборот, излишнее количество людей на объекте может привести к повреждениям как в рамках частичного разрушения, так в случае повторного обстрела", - подчеркнул Гладков.