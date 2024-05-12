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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение

На месте ЧП в Белгороде произошло повторное обрушение
Фото: РИА Новости

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Повторное обрушение произошло на месте ЧП в Белгороде, где обрушился подъезд 10-этажного жилого дома, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в воскресенье.

Как уточнили "Интерфаксу" в экстренных службах, "произошло обрушение плиты перекрытия кровли, в это время на разборе конструкций находились участники спасательной операции".

"Они, по предварительным данным, могли оказаться под завалами", - сказали в экстренных службах.

Ранее в воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании снаряда в многоквартирный дом в Белгороде. В результате полностью обрушился один подъезд. По последним данным, спасателям удалось достать из-под завалов 12 человек. Возбуждено уголовное дело.

В Минобороны РФ сообщили, что в результате массированного обстрела со стороны ВСУ жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментами сбитой ракеты "Точка-У". По данным военных, системы ПВО сбили шесть ракет и шесть реактивных снарядов. Атака была совершена около 11:40 по московскому времени.

Белгород
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