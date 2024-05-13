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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Шестеро пострадавших при обрушении дома в Белгороде будут лечиться в Москве

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - После обрушения подъезда дома в Белгороде госпитализированы 17 человек, шестерых из них перевели на лечение в Москву, сообщил помощник исполняющего обязанности главы федерального Минздрава Алексей Кузнецов.

"По поручению (и.о.главы Минздрава) Михаила Мурашко шестеро пострадавших во вчерашней атаке ВСУ в Белгороде направлены на лечение в Москву в ведущие федеральные и городские клиники. Ребенок с мамой уже получают лечение в РДКБ (Российской детской клинической больнице), остальные пациенты будут доставлены в клиники в ближайшее время. Всего в результате ударов ВСУ по Белгородской области в воскресенье госпитализированы и получают всю необходимую медицинскую помощь 17 человек, 9 человек получили медицинскую помощь амбулаторно", - сказал Кузнецов журналистам.

Пострадавшего полуторамесячного ребенка перевозил вертолет санитарной авиации и сопровождала бригада реаниматологов Московского территориального центра медицины катастроф.

"Состояние ребенка при поступлении оценивается как тяжелое. На данный момент малыш находится на искусственной вентиляции легких. Тяжесть состояния обусловлена полученной минно-взрывной травмой, а также ожогами верхних дыхательных путей и мягких тканей головы", - сообщила заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава Анна Пыталь.

При обрушении секции многоэтажного дома в Белгороде погибли 15 человек, еще 17 пострадавших достали из-под завала.

Алексей Кузнецов Белгород Минздрав Москва Михаил Мурашко Белгородская область РДКБ
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