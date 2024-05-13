В Белгороде предупредили об угрозе обрушения поврежденной обстрелом многоэтажки

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сохраняется угроза обрушения еще одной секции жилого дома в Белгороде, поврежденного обстрелом ВСУ, сообщила областной министр строительства Оксана Козлитина на оперативном совещании в понедельник.

Она уточнила, что угроза обрушения сохраняется в части одной блок-секции до деформационных швов.

По ее словам, сейчас проводится инструментальное обследование в тех квартирах, где "идет сопряжение с деформационным швом".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил министру строительства региона подготовить заключение экспертизы к середине сегодняшнего дня, министру ЖКХ области - остановить начисление коммунальных платежей по поврежденному дому.

"Нужно готовиться к капитальному ремонту дома после заключения экспертизы. Из того, что сейчас видно невооруженным взглядом, там частичный разбор конструкций нужен будет. (...) Если сохраняем, ставим на капитальный ремонт, если сносим, тогда демонтируем и на его месте строим новый", - сказал Гладков.

В воскресенье, 12 мая, секция многоэтажного дома в Белгороде обрушилась из-за обстрела с украинской стороны. Спасатели извлекли из-под завалов тела 15 погибших, в том числе двух детей. Удалось спасти 17 человек.

На месте инцидента также пострадали три спасателя после повторного обрушения.

Жители поврежденного дома эвакуированы, они находятся в пункте временного размещения, а также у родственников.

СК РФ сообщил, что по факту обрушения секции жилого дома в Белгороде возбуждено уголовное дело о теракте.