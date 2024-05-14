Белгородское село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны села в Шебекинском городском округе.

"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он отметил, что в результате обстрела зафиксированы повреждения 6 домовладений, 1 автомобиля и линии электропередачи. На месте работают оперативные и аварийные службы.