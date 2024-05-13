Комитеты Совфеда провели консультации по кандидатурам глав спецслужб и Росгвардии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Профильные комитеты Совета Федерации в понедельник провели консультации по кандидатурам руководителей ряда специальных служб и Росгвардии.

Были рассмотрены кандидатуры на должности директоров ФСБ (Александр Бортников), СВР (Сергей Нарышкин), ФСО (Дмитрий Кочнев), Росгвардии (Виктор Золотов), а также на должность начальника Главного управления специальных программ президента (Александр Линец).

Ранее в понедельник комитеты Совета Федерации провели консультации по кандидатурам Сергея Лаврова на должность министра иностранных дел РФ, Андрея Белоусова - на должность главы Минобороны, Владимира Колокольцева - на должность главы МВД, Константина Чуйченко - на должность главы Минюста, Александра Куренкова - на должность главы МЧС России.

Во вторник обсуждение состоится на пленарном заседании Совета Федерации.

Накануне президент РФ направил сенаторам для проведения консультаций кандидатуры на посты глав ведомств так называемого силового блока (Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, СВР, ФСО, МЧС, Минюст) и МИД РФ. В списке оказались почти все действующие руководители этих ведомств за исключением министра обороны Сергея Шойгу, на место которого президент предложил Андрея Белоусова, в предыдущем составе правительства занимавшего должность первого вице-премьера.

В соответствии со статьей 102 Конституции РФ к ведению Совета Федерации относится проведение консультаций по представленным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Согласно регламенту палаты, кандидатуры предварительно обсуждаются в соответствии с вопросами ведения профильными комитетами, которые готовят заключения. Затем претенденты обсуждаются на заседании Совета Федерации. Результаты рассмотрения оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется главе государства.

Решение о назначении на эти должности принимает президент после консультаций с Советом Федерации.