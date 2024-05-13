Путин предложил Совфеду кандидатуры глав силового блока правительства. Обобщение

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин накануне представил Совету Федерации для консультаций кандидатуры глав федеральных министерств и ведомств, сообщила верхняя палата российского парламента. На пост главы Минобороны предложен и.о. первого вице-премьера правительства Андрей Белоусов, и.о. министра обороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности вместо освобожденного от должности Николая Патрушева, сообщили в Кремле. Глав МИД, МВД, МЧС, Минюста и силовых ведомств президент предложил переназначить.

Новый министр обороны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что назначение Андрея Белоусова главой Минобороны не изменит "системы координат" в "военной составляющей", которая "всегда была прерогативой начальника Генерального штаба (Валерия Герасимова - ИФ), он продолжит свою деятельность".

По словам Пескова, Путин остановился на кандидатуре Белоусова, потому что он "весьма успешно" возглавлял Минэкономразвития, а Минобороны в настоящее время "должно быть абсолютно открыто для инноваций и внедрения всех передовых идей".

Помимо поста секретаря Совбеза Сергей Шойгу займет должность заместителя президента в Военно-промышленной комиссии, а также возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, сообщил пресс-секретарь главы государства.

Освобождение от должности предыдущего секретаря СБ Николая Патрушева в Кремле объяснили переходом на другую работу, не уточнив куда.

Переназначение министров и глав ведомств

Согласно сообщению Совфеда, Путин предложил переназначить Сергея Лаврова главой МИД, Владимира Колокольцева главой МВД, Александра Куренкова главой МЧС, Константина Чучейко главой Минюста. Кроме того, предлагается сохранить посты за главами силовых ведомств: на должность директора ФСБ представлен Александр Бортников, директора Службы внешней разведки - Сергей Нарышкин, директора Росгвардии - Виктор Золотов, директора Федеральной службы охраны - Дмитрий Кочнев, начальника Главного управления специальных программ президента - Александр Линц.

Предварительное обсуждение представленных главой государства кандидатур пройдет в профильных комитетах Совфеда в понедельник. Консультации сенаторов продолжатся на пленарном заседании верхней палаты парламента во вторник.