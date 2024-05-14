Совфед 14 мая рассмотрит кандидатов на посты министров силового блока и главы МИД

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации (СФ) на заседании во вторник продолжит консультации по кандидатурам на посты руководителей ведомств силового блока и МИД РФ.

Накануне претендентов на эти должности обсудили на своих заседаниях профильные комитеты СФ.

Сенаторы проводят консультации по кандидатурам, которые в воскресенье в Совет Федерации внес президент РФ. Это претенденты на посты глав МИД (Сергей Лавров), Минобороны (Андрей Белоусов), МВД (Владимир Колокольцев), Минюста (Константин Чуйченко), МЧС (Александр Куренков), директоров ФСБ (Александр Бортников), СВР (Сергей Нарышкин), ФСО (Дмитрий Кочнев), Росгвардии (Виктор Золотов), а также на должность начальника Главного управления специальных программ президента (Александр Линец).

Таким образом, в списке оказались почти все действующие руководители этих ведомств за исключением Сергея Шойгу, возглавлявшего Минобороны и назначенного секретарем Совета безопасности РФ.

В соответствии со статьей 102 Конституции РФ к ведению Совета Федерации относится проведение консультаций по представленным президентом РФ кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая федеральных министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности.

Согласно регламенту палаты, кандидатуры предварительно обсуждаются в соответствии с вопросами ведения профильными комитетами.

Затем претенденты обсуждаются на заседании Совета Федерации.

Кандидаты приглашаются на заседания комитетов и на заседание Совета Федерации.

Рассмотрение кандидатур на заседании Совета Федерации начинается с выступления полномочного представителя президента РФ в Совфеде.

В ходе обсуждения сенаторы могут задавать вопросы полпреду, докладчикам от комитетов и кандидатам.

Результаты рассмотрения оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется главе государства.

Процедура проведения консультаций не требует вынесения решения о каком-либо одобрении или поддержке сенаторами кандидатур по итогам их рассмотрения.

Решение о назначении на эти должности принимает президент после консультаций с Советом Федерации.