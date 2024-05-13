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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Главным раввином Москвы стал израильтянин Йосеф Каменецкий

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Йосеф Каменецкий станет новым главным раввином Москвы взамен уехавшего в Израиль после начала СВО Пинхаса Гольдшмидта (признан в РФ иностранным агентом), сообщили "Интерфаксу" в понедельник вечером в пресс-службе Московской еврейской религиозной общины (МЕРО).

Раввин Каменецкий, в свою очередь, приехал из Израиля, однако прежде уже работал в российской столице. "Прибытие раввина в Москву является еще одним звеном в череде изменений в общине, направленных на укрепление изучения Торы и еврейского образа жизни", - сказали по случаю его приезда в пресс-службе МЕРО.

В середине прошлого года Минюст РФ включил Гольдшмидта, теперь уже бывшего главного раввина Москвы, в реестр иноагентов.

Йосеф Каменецкий Московская еврейская религиозная община (МЕРО) Израиль
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