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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

Совфед во вторник обсудит вопрос о назначении Ковальчука на пост главы Счетной палаты

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании во вторник рассмотрит вопрос о назначении Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты РФ.

Ранее его кандидатуру внес в СФ президент РФ. Глава государства выбрал Ковальчука из списка кандидатов на должность председателя СП, составленного сенаторами. В нем было еще две фамилии - и.о. главы Счетной палаты Галина Изотова и председатель комитета СФ по бюджету Анатолий Артамонов.

Ковальчук в марте стал заместителем руководителя контрольного управления президента РФ, а до этого был председателем правления энергетической компании "Интер РАО".

Согласно закону, кандидатуры для назначения на должность председателя СП РФ вносятся главе государства Советом палаты Совфеда по предложениям комитетов СФ. Президенту направляют не менее трех кандидатур, он выбирает из них одну и представляет ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты.

Постановление о назначении принимается большинством голосов от общего числа сенаторов РФ на заседании Совета Федерации.

Совфед Борис Ковальчук Счетная палата
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