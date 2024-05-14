Госдума 14 мая рассмотрит кандидатуры на посты министров "гражданского" сектора

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник посвятит все заседание рассмотрению вопросов об утверждении кандидатур на посты министров правительства РФ.

Согласно представлению премьер-министра РФ на пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта. На должность министра промышленности и торговли предложен губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Возглавить министерство энергетики в новом составе правительства предложено губернатору Кемеровской области - Кузбасса Сергею Цивилеву.

В качестве нового министра сельского хозяйства Госдуме предложена кандидатура Оксаны Лут. На должность министра спорта предложен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В случае поддержки Госдумой Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкультуры), Максим Решетников (Минэкономразвития), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития) и Максут Шадаев (Минцифры) могут сохранить свои посты в новом составе кабмина.

Как сообщил ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, каждый кандидат получит возможность выступить перед депутатами, затем прозвучат вопросы, выступления от профильных комитетов.

"Одним словом, мы постараемся основательно подойти к этому, сделать все для того, чтобы разговор получился профессиональный. Конечно, будут звучать наказы. Это фактически диалог с обществом, ведь депутаты представляют своих избирателей", - сказал Володин.

Также он отметил, что в режиме ВКС к заседанию подключатся все региональные заксобрания, приглашены руководители профессиональных союзов, общественных организаций, представители делового сообщества, Союза ректоров России.

Голосование по кандидатурам состоится в конце заседания по всем кандидатам по очереди в алфавитном порядке.

Заседание, как ожидается, продлится порядка девяти часов.