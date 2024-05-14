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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:07

ПВО ночью сбила 25 реактивных снарядов над Белгородской областью

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за прошедшую ночь системой ПВО сбито двадцать пять реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир".

"Дежурными средствами ПВО двадцать пять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о срабатывании системы ПВО над областным центром и пригородом. В результате обстрела одна женщина получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. При обстреле было повреждено остекление в девяти многоквартирных домах, посечена кровля и выбиты окна в трех частных домах, повреждены 6 автомобилей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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