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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:07

Система ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду, есть пострадавшая

В городе поврежден фасад общеобразовательного учреждения

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале о срабатывании системы ПВО над областным центром и пригородом.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при обстреле есть одна пострадавшая. Женщина получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой помощи перевозит её в больницу.

Он добавил, что при обстреле было повреждено остекление в 9 многоквартирных домах, в 3 частных домах посечена кровля, выбиты окна и поврежден фасад общеобразовательного учреждения и одного коммерческого объекта, повреждены 6 автомобилей. Аварийные службы занимаются переподключением поврежденной линии электропередачи на резервные источники.

На месте работают оперативные и аварийные службы.

Вячеслав Гладков Белгород
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