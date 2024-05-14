Житель Новосибирска осужден на 12 лет по делу о диверсии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд приговорил жителя Новосибирска Дмитрия Гурулева к 12 годам лишения свободы по делу о диверсии на железной дороге и сотрудничестве с террористической организацией, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Сообщается, что Д.Гурулев первые 3 года из 12 он проведет в тюрьме, остальные - в исправительной колонии строго режима, также ему назначен штраф в 300 тысяч рублей.

Он признан виновным по ч.2 ст.281 УК РФ (диверсии ), ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов), ст. 275.1 УК РФ (установление и поддержание гражданином России отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранной организации в целях оказания ей содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ).

Согласно материалам дела, собранным УФСБ России по Новосибирской области совместно с УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу, в ноябре 2022 года фигурант пытался поджечь цистерну с дизельным топливом в парке железнодорожной станции "Сибирская" (Новосибирск) Западно-Сибирской железной дороги.

В его частном доме нашли подпольную химическую лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ.

Его деятельность с территории Украины контролировали участники запрещенной в России террористической организации "Легион "Свобода России".