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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Директора фирмы, чей автобус утонул в Мойке, заподозрили в фальсификации ЕГРЮЛ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц возбуждено в отношении генерального директора ООО "Такси", чей автобус с пассажирами утонул в Мойке, сообщает во вторник ГСУ СК РФ по Петербургу.

В сообщении отмечается, что в рамках расследования дела об утонувшем в Мойке автобусе с пассажирами установлена причастность генерального директора ООО "Такси" к фальсификации ЕГРЮЛ, в связи с чем в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц).

10 мая в центре Петербурга водитель автобуса, по предварительной информации, не справившись с управлением, протаранил ограждение Поцелуева моста. Автобус с пассажирами упал в Мойку, погибли семь человек.

По версии следствия, начальник автоколонны ООО "Такси" не обеспечил водителю отдых.

Петербург ООО Такси
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