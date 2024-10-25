Водитель упавшего в Мойку автобуса приговорен к шести годам колонии

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Петербурга приговорил к шести годам колонии общего режима Рахматшоха Курбонова, автобус которого 10 мая пробил ограждение Поцелуева моста и упал в Мойку, сообщила пресс-служба городских судов. В результате той аварии погибли семь человек.

Суд также запретил Курбонову управлять транспортными средствами в течение двух с половиной лет. Гражданские иски признаны судом по праву.

Гособвинение просило приговорить Курбонова к 6 годам 10 месяцам заключения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 10 месяцев. Защита просила суд вынести приговор, не связанный с реальным лишением свободы.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, в ходе предварительного следствия фигурант признался, что уснул за рулем из-за усталости. Позже он подтвердил свои показания в суде. Вину Курбонов признал и раскаялся.

10 мая 2024 года Курбонов, управляя с превышением допустимой скорости технически исправным пассажирским автобусом, на Большой Морской улице врезался в бордюр, после чего машина выкатилась на тротуар, пробила ограждение Поцелуева моста и упала в реку. Погибли семь пассажиров.

Как было установлено, при возникновении опасности водитель неверно оценил дорожную ситуацию и не принял все возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автобуса.

На Курбонова также завели дело о фиктивной постановке на учет иностранцев (статья 322.3. УК).

Кроме того, расследуется дело по части 3 статьи 238 УК (оказание небезопасных услуг), в рамках которого задержан начальник автоколонны ООО "Такси" Джахангир Адалет оглы Халилов. Его обвиняют в том, что он не обеспечил водителю отдых.