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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Число погибших из-за падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек

Число погибших из-за падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек
Фото: МЧС России/ТАСС
В РоссииАвтобус с пассажирами упал в реку в ПетербургеЧитать подробнее

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в результате падения автобуса в реку в Санкт-Петербурге выросло до семи человек, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"По данным ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу, количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку увеличилось до семи человек", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале ведомства.

Ранее в пятницу сообщалось, что пассажирский автобус пробил ограждение Поцелуева моста и упал в реку. По данным МЧС, три человека погибли и шестеро пострадали, в том числе четверо находятся в состоянии клинической смерти.

По факту аварии СКР возбудил два уголовных дела.

СК России Санкт-Петербург Мойка
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