Планы по адаптации к изменениям климата утвердили 75 регионов РФ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Планы по адаптации к изменениям климата утвердили 75 регионов России, сообщил кандидат на должность министра природных ресурсов и экологии Александр Козлов со ссылкой на данные Минэкономразвития.

"Сейчас нужны меры по адаптации. Зная о потенциальных наводнениях, можно строить дамбы или принимать решения о переселении людей. Готовясь к засухе, задуматься о строительстве водоводов. Прогнозируя таяние мерзлоты, укреплять подземные коммуникации. 75 регионов, по данным Минэкономразвития, утвердили планы по адаптации", - сказал он, выступая в Госдуме.

В Минприроды "Интерфаксу" пояснили, что на данный момент не представлены планы адаптации Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Удмуртии, Камчатки, Амурской, Мурманской, Смоленской и Тюменской областей.

Козлов подчеркнул, что такие меры особенно важны в данный момент: "Научное сообщество чётко говорит, что глобальная температура будет повышаться минимум до середины века. То есть, как бы человечество сегодня ни пыталось сокращать выбросы парниковых газов, эти действия окажут влияние на климат лишь во второй половине века. Да, это крайне важно для будущих поколений, но совершенно недостаточно для нынешних".