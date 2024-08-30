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В России число пунктов наблюдения за многолетней мерзлотой выросло до 78

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В России сеть наблюдений за многолетней мерзлотой включает 78 пунктов, сообщила на форуме "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях" директор департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития Ирина Петрунина.

"Завершается первый этап важнейшего инновационного проекта государственного значения по формированию системы мониторинга климатически активных веществ. (...) Фактически с нуля в рамках этой деятельности была создана за два года сеть наблюдений за многолетней мерзлотой. Сейчас это уже 78 пунктов наблюдения", - сказала она.

Она также подчеркнула важность мониторинга за опустыниванием, которое наблюдается в 14 регионах, водным режимом рек и резким сокращением водных ресурсов, которое влияет на социально-экономическое развитие субъектов.

Как сообщалось, система мониторинга многолетней мерзлоты охватит всю территорию ее залегания - это 65% площади страны. До конца 2025 года планируется обустроить 140 пунктов, производящих непрерывные автоматические измерения температуры мерзлоты на разных глубинах. Сеть наблюдений будет развернута на базе инфраструктуры Росгидромета.

БРИКС Минэкономразвития Росгидромет
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