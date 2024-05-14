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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Арестован второй фигурант дела кадровика Минобороны Кузнецова

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы санкционировал арест второго фигуранта уголовного дела о коррупции, по которому ранее был арестован экс-глава Восьмого управления Генштаба Вооруженных сил России, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов.

Лева Мартиросян арестован на 1 месяц 28 суток, до 12 июля, сообщили "Интерфаксу" в суде. Следствие вменяет Мартиросяну ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере).

По данным источника "Интерфакса", Мартиросян родился в Армянской ССР в 1971 году, зарегистрирован и проживает в Краснодаре. Сейчас он индивидуальный предприниматель.

По информации суда, Кузнецов, ранее занимавший руководящую должность в Восьмом Управлении Генштаба ВС, "был лично знаком с Мартиросяном по службе, в связи с чем у Кузнецова возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере, за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя".

Ранее 14 мая о задержании и аресте Кузнецова, которому были предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК (получение особо крупной взятки) сообщили в СКР и в пресс-службе 235-го гарнизонного военного суда.

По версии следствия, в 2021 - 2023 годах Кузнецов, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС России, "получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу".

Генштаб Минобороны СКР Басманный суд Юрий Кузнецов
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