Минцифры может вернуться к идее монополии "Почты России" на доступ к почтовым ящикам

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает вернуться к идее установления монополии "Почты России" на доступ к почтовым ящикам, что позволит компании получить дополнительные доходы и удерживать низкие тарифы на социально значимые услуги, заявил Максут Шадаев, чью кандидатуру на пост главы министерства во вторник утвердила Госдума.

"Мы предложим либо компенсировать убытки ("Почты России" - ИФ) при сохранении текущих тарифов за счет бюджета, либо - что нам кажется более правильным - это все-таки дать дополнительные преференции "Почте России", которые позволят ей зарабатывать", - сказал Шадаев в ходе пленарного заседания Госдумы, отвечая на вопрос о целесообразности субсидирования "Почты России" для удержания тарифов на доставку периодики.

По словам Шадаева, в качестве одного из таких вариантов рассматривается установление монополии "Почты" на доставку в почтовые ящики. В настоящее время такую доставку могут осуществлять любые участники рынка, уточнил он.

"Если мы говорим, например, что "Почта России" получит монополию на доставку в почтовый ящик, то понятно, что это позволит ей получать дополнительные доходы от доставки счетов, рекламы. Это позволит за счет прибыли от этой деятельность поддерживать низкие, доступные тарифы на социально значимые сервисы", - сказал Шадаев.

Идея предоставления "Почте России" эксклюзивного доступа к почтовым ящикам предлагалась еще в 2014 году Николаем Никифоровым, возглавлявшим тогда Минкомсвязи (прежнее название Минцифры - ИФ). Тогда предполагалось, что эта преференция будет действовать ограниченное время - до 2018 года. При этом, по задумке министерства, другие операторы могли иметь доступ к почтовым ящикам, но только с письменного согласия абонента. Норму о монополии "Почты" предлагалось закрепить в законе "О почтовой связи", но она так и не была реализована.

Шадаев во вторник заявил, что эта мера, среди прочих, будет представлена в составе антикризисной программы "Почты России" в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

Еще одна предлагаемая мера предусматривает введение обязательных электронных почтовых ящиков для юрлиц.

По словам Шадаева, сейчас в структуре письменной корреспонденции, которая отправляется через "Почту России", 90% приходится на взаимодействие с организациями. "Наверное, часть таких писем можно перевести полностью в электронный вид и отказаться от бумаги. Человек придет на почту, отдаст бумажное письмо, его отсканируют и отправят в электронном виде. Поэтому идея относительно обязательности создания почтовых ящиков в электронном виде, личных кабинетов для юрлиц - полностью нами поддерживается", - сказал Шадаев.

Что касается граждан, то введение электронных почтовых ящиков не должно быть обязательным: их могут использовать только те, кто готов, а остальные будут по-прежнему получать бумажные письма. "Но для юридических лиц, нам кажется, что эта норма может быть обязательной", - сказал Шадаев.

"Этот важнейший социальный институт ("Почта России" - ИФ) вынужден функционировать в режиме полной доступности для населения в самых удаленных территориях, при этом, понятно, что повышать тарифы для населения, проживающего на этих территориях, у нас возможности нет. Поэтому главный вопрос здесь, скорее, не законодательное регулирование, а какие дополнительные преференции мы должны предоставить "Почте России", которые позволят ей за счёт дополнительных доходов обеспечивать покрытие убытков от содержания сети в сельской местности", - заключил Шадаев.

Минцифры в 2023 году поручило "Почте России" разработать новую стратегию развития компании. Изначально предполагалось представить документ в правительство в I квартале 2024 года, говорил в декабре Шадаев.

Он уточнял, что в рамках стратегии будет определено целевое наполнение и функционал "Почты" на среднесрочный и долгосрочный периоды и механизмы её функционирования, регулирования, поддержки и так далее. Он также добавлял, что позиция Минцифры заключается в том, что выполнение "Почтой" социально-значимой функции по работе на селе требует дополнительных финансовых ресурсов.