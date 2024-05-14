Минцифры предложило продлевать льготы IT-компаниям за их участие в обучении студентов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Минцифры хочет привлекать IT-компании к повышению квалификации выпускников профильных вузов, предлагает сделать такое участие компаний условием для продления им льгот, заявил Максут Шадаев, чью кандидатуру на пост главы министерства 14 мая утвердила Госдума.

На этом пленарном заседании Шадаев назвал 10 основных приоритетов, на которых Минцифры планирует сконцентрироваться в ближайшей перспективе.

Один из этих приоритетов - повышение качества обучения IT-специалистов в вузах.

"Недостатка желающих (обучаться по IT-специальностям - ИФ) у нас нет. Вопрос, как повысить квалификацию тех, кто выпускается. Эту задачу будем решать за счет привлечения профильных IT-компаний и это будет обязательным условием сохранения этими IT-компаниями льгот", - заявил Шадаев.

В настоящее время для аккредитованных при Минцифры IT-компаний действует несколько мер господдержки: налоговые льготы, льготные кредиты, освобождение от проверок; для сотрудников таких компаний - отсрочка от призыва в армию и льготная ипотека.

Среди других приоритетов Минцифры Шадаев назвал: создание российской низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения быстрого и дешевого доступа в интернет на территории всей страны; организация массового производства отечественных базовых станций для развития сетей мобильной связи 4G и 5G; увеличение скорости доступа в интернет в многоквартирных домах до 1 Гбит/сек на фоне стремительного роста доли "тяжелого" трафика, при этом модернизация сетей должна осуществляться на основе российского оборудования.

Еще один приоритет связан с устранением цифрового неравенства, подключением к интернету удаленных районов, созданием инфраструктуры мобильного скоростного интернета на территории малочисленных населенных пунктов, а также обеспечением связи вдоль автодорог общего пользования.

Также среди приоритетов Шадаев назвал обеспечение устойчивой работы "Почты России" при безусловном сохранении ее функционала и всей сети отделений. "Социальная важность этого института не вызывает вопросов, но надо решить вопрос убыточности ее деятельности. Для этого нужно перестраивать процессы. Ну и необходимо дополнительно предоставлять ряд преференций "Почте России"", чтобы компенсировать имеющиеся убытки", - заявил Шадаев.

По его словам, еще один приоритет Минцифры - это сокращение сроков создания и внедрения новых государственных и ведомственных информационных систем, а также устранение неравенства между регионами по уровню цифровизации органов власти. Эту задачу предлагается решать за счет предоставления готовых платформенных решений и сервисов из единого государственного облака, уточнил Шадаев.

Кроме того, он заявил о необходимости кардинального сокращения сроков оказания госуслуг, перехода на проактивный, комплексный, персональный формат обслуживания граждан в режиме онлайн, когда результат предоставляется в момент обращения.

Еще один приоритет - это создание условий для повышения эффективности деятельности предприятий за счет массового внедрения российского программного обеспечения, которое по своим характеристикам не должно уступать ведущим зарубежным продуктам. Также необходимо формировать научно-технические заделы, связанные с квантовыми вычислениями, искусственным интеллектом и кибербезопасностью, добавил Шадаев.

"И, наконец, десятый приоритет, очень важный - это борьба с кибермошенничеством, фродом, спамом, который у нас распространяется по цифровым каналам. Здесь надо полностью перестраивать технологию работы операторов связи, банков, цифровых платформ, правоохранительных органов. Необходимо ужесточать ответственность за утечки персональных данных и вводить оборотные штрафы", - заключил Шадаев.