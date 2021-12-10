Мантуров назвал защиту внутреннего рынка электромобилей залогом развития производства

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минпромторг считает защиту внутреннего рынка электромобилей залогом стимулирования локального производства, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров.

"У нас рынок электромобилей штучный. Пока у нас не будет развита инфраструктура по зарядке, пока мы не наладим собственных доступных автомобилей, он будет сохраняться штучным. Но для того чтобы мы развивали себя, мы должны мотивировать производителей. Потому защитные механизмы должны существовать, иначе просто не будет стимула для производства внутри страны", - сказал он журналистам.

Министр упомянул российские проекты по производству электромобилей, которые пока находятся на начальной стадии.

"По небольшому автомобилю, помимо "Зетты" (Zetta) многострадальной, есть (проекты электрокаров - ИФ) у "КАМАЗа", у "Автотора". Есть проект у коллег из китайских производителей, которые планируют производить, скажем так, большего размера седаны и внедорожники", - сказал он.

Об анонсированных ранее российским правительством планах ежегодно выпускать в стране 25 тысяч электромобилей к 2024 году Мантуров высказался осторожно.

"Планы к 2024 году выйти на показатель 25 тысяч автомобилей - я бы называл эти цифры осторожно. Но, по крайней мере, в тысячах производство по стране - это было бы уже реалистично, говоря об этом сегодня", - добавил глава Минпромторга.

На площадке ЕЭК обсуждалась отмена нулевой пошлины на ввоз электромобилей в Россию. Позже, в начале ноября, Минпромторг объявил о планах со следующего года повысить утильсбор на ввозимые электрокары в 9 раз. Об официальном принятии соответствующих решений пока не сообщалось.

Эти инициативы критиковала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), по мнению которой в совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили, повышение утильсбора на них существенно ухудшит развитие сегмента, который только начал расти - по итогам 10 месяцев 2020 года продажи составили менее тысячи штук.