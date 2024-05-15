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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В Усть-Ишимском районе Омской области за сутки подтопило больше ста домов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Усть-Ишимском районе Омской области в зоне повышения воды в Иртыше за сутки количество подтопленных домов и участков увеличилось больше чем на 100, сообщило региональное управление МЧС.

"Затоплены в Усть-Ишимском муниципальном районе 512 домов и 795 приусадебных участков, пять участков автодорог", - говорится в сообщении.

В частности, в селе Усть-Ишим подтоплены 172 жилых дома и 345 приусадебных участков.

На утро вторника в районе было подтоплено 398 жилых домов и 775 участков.

В управлении уточнили, что сейчас из затронутого паводком района эвакуировали 1 862 человека, в том числе 654 ребенка. Из них 207 человек находятся в пунктах временного размещения, остальные разместились у родственников и знакомых.

Сотрудники МЧС продолжают укреплять насыпь, которая должна защитить от затопления электроподстанцию в Усть-Ишиме.

"Сотрудники чрезвычайного ведомства совместно с местными жителями и работниками электроподстанции наращивают и укрепляют мешками с песком насыпь, чтобы сохранить в селе бесперебойную подачу электроэнергии. На месте проведения работ организован непрерывный подвоз песка и глины. Работают мотопомпы", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Также спасатели занимаются эвакуацией домашних животных и крупнорогатого скота и подвозят им корма.

Общая группировка сил и средств МЧС России в Усть-Ишиме сейчас составляет 109 человек и 19 единиц техники. Для усиления региональной аэромобильной группировки МЧС прибыл плавающий транспортер из Сибирского спасательного центра МЧС России.

Хроника 30 марта – 15 мая 2024 годаПаводок в России
Иртыш МЧС Усть-Ишим Усть-Ишимский район Омская область
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