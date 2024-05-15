В сентябре дополнительно состоятся выборы губернаторов четырех регионов РФ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В единый день голосования, который в текущем году пройдет 8 сентября, дополнительно состоятся выборы губернаторов четырех регионов РФ, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Как сказал она на заседании ЦИК в среду, в связи с назначением губернаторов четырех регионов на новые должности к 16 запланированным на 8 сентября выборам добавились еще четыре субъекта Федерации: Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область и Тульская область. Во всех четырех случаях это будут досрочные выборы, и всего на сентябрь этого года теперь запланированы 20 прямых выборов глав регионов.

По словам Памфиловой, изменения еще могут быть, "примерно до 8 июля". "Если до 8 июля еще что-то будет, значит, мы еще дадим информацию, или останется все, как есть сейчас, или еще могут быть какие-то изменения по выборам высших должностных лиц", - отметила глава комиссии.

Кроме того, Памфилова сообщила, что до конца мая планируется утвердить отчет о расходовании средств федерального бюджета, которые выделялись на организацию прошедших выборов президента России.

"Всего в единый день голосования пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 из 89 регионов нашей любимой родины России (...). С учетом увеличения количества кампаний у нас возросло число избирателей, которые потенциально могут принимать участие в выборах до 55 млн уже сейчас, до начала июля может быть прибавится что-то", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что выборы запланированы в большинстве субъектов за исключением Ингушетии, ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской и Магаданской областей. "Достаточно многослойная избирательная кампания, очень насыщенная, довольно масштабная", - добавила Памфилова.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Курской, Тульской и Калининградской областей, Кемеровской области - Кузбасса, Хабаровского края. В Курской области выборы планировались на 8 сентября и до назначений: у Романа Старовойта, перешедшего на пост министра транспорта РФ, полномочия в должности губернатора истекали в 2024 году.