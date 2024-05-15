Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Путин назначил врио губернаторов пяти регионов

Путин назначил врио губернаторов пяти регионов
Алексей Беспрозванных
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Курской, Тульской и Калининградской областей, Кемеровской области - Кузбасса, Хабаровского края.

Указом Алексей Беспрозванных назначен врио губернатора Калининградской области. Ранее он был замглавы Минпромторга РФ. Беспрозванных сменяет на посту главы региона Антона Алиханова, занявшего пост министра экономического развития.

Дмитрий Миляев назначен врио губернатора Тульской области. С 2022 года он был первым замгубернатора Тульской области. Занимавший пост главы региона Алексей Дюмин назначен помощником президента РФ.

Илья Середюк назначается на должность врио губернатора Кемеровской области - Кузбасса, ранее он был первым заместителем губернатора - председателем правительства Кузбасса. Возглавлявший регион с сентября 2018 года Сергей Цивилёв занял пост министра энергетики РФ.

Врио губернатора Хабаровского края будет Дмитрий Демешин. Ранее он занимал пост заместителя генерального прокурора, начальника управления Генпрокуратуры в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Предшественник Демешина Михаил Дегтярев переходит на пост главы Минспорта.

Алексей Смирнов назначен исполняющем обязанности губернатора Курской области. С 2021 года он был первым замгубернатора Курской области. Ранее пост занимал Роман Старовойт, он назначен министром транспорта РФ.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эксперты сообщили о риске потери 3,9 млн т пшеницы в РФ из-за заморозков

Пандемия коронавируса

В РФ не обнаружили случаев заражения новым вариантом коронавируса FLiRT

Военная операция на Украине

Аэропорты в Казани и Нижнекамске остановили работу

Аэропорты в Казани и Нижнекамске остановили работу
Паводок в России

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки на 9 см

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области снизился за сутки на 9 см

Два человека пострадали в результате воздушной атаки ВСУ под Белгородом

ПВО сбила несколько ракет над Черным морем и в районе аэродрома "Бельбек"

Путин утвердил назначения членов правительства и руководителей служб

Суд закроет рассмотрение иска Генпрокуратуры к связанным с Global Spirits активам

Что произошло за день: вторник, 14 мая

Арестован второй фигурант дела кадровика Минобороны Кузнецова

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });