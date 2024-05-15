Путин назначил врио губернаторов пяти регионов

Алексей Беспрозванных Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Курской, Тульской и Калининградской областей, Кемеровской области - Кузбасса, Хабаровского края.

Указом Алексей Беспрозванных назначен врио губернатора Калининградской области. Ранее он был замглавы Минпромторга РФ. Беспрозванных сменяет на посту главы региона Антона Алиханова, занявшего пост министра экономического развития.

Дмитрий Миляев назначен врио губернатора Тульской области. С 2022 года он был первым замгубернатора Тульской области. Занимавший пост главы региона Алексей Дюмин назначен помощником президента РФ.

Илья Середюк назначается на должность врио губернатора Кемеровской области - Кузбасса, ранее он был первым заместителем губернатора - председателем правительства Кузбасса. Возглавлявший регион с сентября 2018 года Сергей Цивилёв занял пост министра энергетики РФ.

Врио губернатора Хабаровского края будет Дмитрий Демешин. Ранее он занимал пост заместителя генерального прокурора, начальника управления Генпрокуратуры в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Предшественник Демешина Михаил Дегтярев переходит на пост главы Минспорта.

Алексей Смирнов назначен исполняющем обязанности губернатора Курской области. С 2021 года он был первым замгубернатора Курской области. Ранее пост занимал Роман Старовойт, он назначен министром транспорта РФ.