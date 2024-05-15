В Белгородской области три человека ранены в результате атаки дрона по машине

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Белгородском районе ехавший по полю между Нехотеевкой и Журавлевкой легковой автомобиль подвергся атаке FPV-дрона, пострадали водитель и два пассажира, их доставили в ЦРБ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Врачи оценили состояние двоих пострадавших как средней степени тяжести.

"У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и множественные осколочные раны лица, у второго - множественные осколочные ранения грудной клетки, лица и верхних конечностей. Для прохождения дальнейшего лечения оба пострадавших переведены в ГБ №2 города Белгорода", - уточнил Гладков.

У третьего пострадавшего - множественные осколочные непроникающие ранения мягких тканей лица. После обработки ран он отправлен домой для прохождения амбулаторного лечения.

"Данного происшествия можно было бы избежать, если бы были соблюдены все меры безопасности. Но пострадавшие не согласовали выезд на обстреливаемую территорию ни с профильным министерством, ни с администрацией района и силовым блоком", - заявил губернатор.