В Белгородской области женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Борисовском районе Белгородской области в результате очередной атаки дронов пострадала женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Атаке ВСУ с помощью дронов подвергались сразу несколько населенных пунктов Борисовского района. В селе Зозули взрывное устройство было сброшено на легковой автомобиль - пострадала мирная жительница. У женщины баротравма и осколочные ранения различных частей тела", - написал он.

Пострадавшую на скорой доставили в областную клиническую больницу.

"Различные повреждения также выявлены еще у одного легкового автомобиля и двух коммерческих объектов (выбиты окна и посечены фасады)", - добавил Гладков.

Кроме того, в селе Грузское из-за сброшенного взрывного устройства поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет.

Ранее 15 мая губернатор сообщил, что в Белгородском районе три человека, ехавшие в автомобиле по полю, были ранены в результате атаки дронов. Также в его телеграм-канале с полуночи появилось не менее пяти объявлений о ракетной опасности.