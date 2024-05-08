На Белгородчине число жертв атаки дронов 6 мая достигло восьми

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области в больнице умер пострадавший в результате атаки дронов 6 мая по "Газелям" в Борисовском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. До сих пор сообщалось о семи погибших, таким образом, теперь их восемь.

"В результате атаки дронами от 6 мая погиб еще один мирный житель - тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм", - написал Гладков в Telegram.

По его данным, в настоящий момент в медучреждениях региона находятся 33 пострадавших, в том числе трое детей.

"Состояние четверых раненых оценивается как тяжелое. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Наши врачи на связи со специалистами из федерального центра. 11 человек выписаны на амбулаторное лечение", - уточнил губернатор.

Утром 6 мая у села Березовка дроны-камикадзе атаковали две ехавшие по дороге "ГАЗели", перевозившие сотрудников ГК "Агро-Белогорье" на работу, и легковой автомобиль, в котором находились дети.