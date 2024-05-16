В Пекине началась церемония официальной встречи Путина

Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию официальной встречи председателем КНР Си Цзиньпином, которая проходит на площади Дома народных собраний в Пекине.

Путин посещает Китай с государственным визитом, это его первая зарубежная поездка после официального вступления в должность президента России.

Церемония приветствия проходит на площади Дома народных собраний. В этом здании проводятся съезды Коммунистической партии Китая, крупные официальные мероприятия, совещания и конференции, организовываются приемы руководителей зарубежных государств.

Президента России встретил председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, а затем поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран.

Лидеров встречали залпами пушек, в церемонии участвовал почетный караул. Главы государств посмотрели на проход почетного полка и военного оркестра.

Затем Путин и Си Цзиньпин прошли в Дом народных собраний, где пройдут переговоры.