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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

В Пекине началась церемония официальной встречи Путина

В Пекине началась церемония официальной встречи Путина
Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл на церемонию официальной встречи председателем КНР Си Цзиньпином, которая проходит на площади Дома народных собраний в Пекине.

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Путин посещает Китай с государственным визитом, это его первая зарубежная поездка после официального вступления в должность президента России.

Церемония приветствия проходит на площади Дома народных собраний. В этом здании проводятся съезды Коммунистической партии Китая, крупные официальные мероприятия, совещания и конференции, организовываются приемы руководителей зарубежных государств.

Президента России встретил председатель КНР. Путин и Си Цзиньпин пожали друг другу руки, а затем поприветствовали каждого из членов делегаций двух стран.

Лидеров встречали залпами пушек, в церемонии участвовал почетный караул. Главы государств посмотрели на проход почетного полка и военного оркестра.

Затем Путин и Си Цзиньпин прошли в Дом народных собраний, где пройдут переговоры.

Владимир Путин Китай Пекин Си Цзиньпин
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