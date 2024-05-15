Путин прибыл с визитом в Китай

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай.

Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания на пост президента России. Его помощник Юрий Ушаков на брифинге в Москве отметил, что президент РФ едет в Китай с визитом через десять дней после официального вступления в должность, как и председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Россию ровно через десять дней после своего переизбрания в 2023 году.

В интервью информационному агентству Синьхуа Путин

так: "Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации".

В ходе государственного визита президент России посетит два города - Пекин и Харбин. В столице Китая 16 мая состоятся переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе, где будут обсуждаться наиболее важные и чувствительные вопросы, и широком, будет также важное общение лидеров "тет-а-тет" за чаем и в формате "1+4".

Ушаков, рассказывая о программе президента в Пекине, заметил: "Важнее всего в Китае попить чай один на один особенно".

Наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, сообщил он, лидеры обсудят и на закрытой встрече в формате "1+4", в которой с российской стороны будут участвовать новый министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, в новой должности секретаря Совбеза Сергей Шойгу и Ушаков.

В Пекине президент России также встретится с премьером Госсовета КНР - Ли Цяном, посетит торжественный концерт, посвященный 75-лет установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и открытию Года культуры двух стран.

17 мая в Харбине - столице китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с пятью регионами РФ.

Путина будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Центральным мероприятием программы в этом городе станет участие президента РФ в церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

В рамках выставки пройдет также краткая встреча Путина с заместителем председателя КНР и руководством провинции Хэйлунцзян.

Затем глава российского государства посетит Харбинский политехнический университет, где осмотрит музейную экспозицию, выступит перед студентами, аспирантами и преподавателями вуза, а также ответит на их вопросы.

После этого Путин проведет традиционную итоговую встречу с российскими журналистами, которые будут освещать его визит в Китай.

Президента в Китае сопровождает внушительная делегация обновленного кабинета министров России, в ее составе первый вице-премьер Денис Мантуров, заместители председателя правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минэкономразвития, Минфина и Минприроды Сергей Лавров, Максим Решетников, Антон Силуанов и Александр Козлов, замглавы президентской администрации Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, главы "Роскосмоса" и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Юрий Борисов и Дмитрий Шугаев.

Кроме того, в переговорах примут участие руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, главы "Росатома" и РЖД Алексей Лихачев и Олег Белозеров, а также посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Президента также в ходе визита будут сопровождать бизнес-омбудсмен Борис Титов, который также является председателем российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, Геннадий Тимченко, который является председателем Российско-китайского делового совета, а также глава Сбербанка Герман Греф, предприниматель Олег Дерипаска, руководители РФПИ, ВТБ , "НОВАТЭКа" , "Роснефти" , ВЭБ. РФ, "Роснано", Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" Кирилл Дмитриев, Андрей Костин, Леонид Михельсон, Игорь Сечин, Игорь Шувалов, Сергей Куликов, Александр Шохин и Александр Репик.