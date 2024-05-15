Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Путин прибыл с визитом в Китай

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай.

Это первая зарубежная поездка Путина после переизбрания на пост президента России. Его помощник Юрий Ушаков на брифинге в Москве отметил, что президент РФ едет в Китай с визитом через десять дней после официального вступления в должность, как и председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший Россию ровно через десять дней после своего переизбрания в 2023 году.

В интервью информационному агентству Синьхуа Путин

В миреПутин заявил о беспрецедентном уровне стратегического партнерства РФ с КНРЧитать подробнее

так: "Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации".

В ходе государственного визита президент России посетит два города - Пекин и Харбин. В столице Китая 16 мая состоятся переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе, где будут обсуждаться наиболее важные и чувствительные вопросы, и широком, будет также важное общение лидеров "тет-а-тет" за чаем и в формате "1+4".

Ушаков, рассказывая о программе президента в Пекине, заметил: "Важнее всего в Китае попить чай один на один особенно".

Наиболее важные темы внешнеполитического сотрудничества, сообщил он, лидеры обсудят и на закрытой встрече в формате "1+4", в которой с российской стороны будут участвовать новый министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, в новой должности секретаря Совбеза Сергей Шойгу и Ушаков.

В Пекине президент России также встретится с премьером Госсовета КНР - Ли Цяном, посетит торжественный концерт, посвященный 75-лет установления дипломатических отношений между Россией и Китаем и открытию Года культуры двух стран.

17 мая в Харбине - столице китайской провинции Хэйлунцзян, которая граничит с пятью регионами РФ.

Путина будет сопровождать заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Центральным мероприятием программы в этом городе станет участие президента РФ в церемонии открытия VIII российско-китайского ЭКСПО и IV российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

В рамках выставки пройдет также краткая встреча Путина с заместителем председателя КНР и руководством провинции Хэйлунцзян.

Затем глава российского государства посетит Харбинский политехнический университет, где осмотрит музейную экспозицию, выступит перед студентами, аспирантами и преподавателями вуза, а также ответит на их вопросы.

После этого Путин проведет традиционную итоговую встречу с российскими журналистами, которые будут освещать его визит в Китай.

Президента в Китае сопровождает внушительная делегация обновленного кабинета министров России, в ее составе первый вице-премьер Денис Мантуров, заместители председателя правительства Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, главы МИД, Минэкономразвития, Минфина и Минприроды Сергей Лавров, Максим Решетников, Антон Силуанов и Александр Козлов, замглавы президентской администрации Максим Орешкин, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, главы "Роскосмоса" и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Юрий Борисов и Дмитрий Шугаев.

Кроме того, в переговорах примут участие руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, главы "Росатома" и РЖД Алексей Лихачев и Олег Белозеров, а также посол РФ в КНР Игорь Моргулов.

Президента также в ходе визита будут сопровождать бизнес-омбудсмен Борис Титов, который также является председателем российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, Геннадий Тимченко, который является председателем Российско-китайского делового совета, а также глава Сбербанка Герман Греф, предприниматель Олег Дерипаска, руководители РФПИ, ВТБ , "НОВАТЭКа" , "Роснефти" , ВЭБ. РФ, "Роснано", Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" Кирилл Дмитриев, Андрей Костин, Леонид Михельсон, Игорь Сечин, Игорь Шувалов, Сергей Куликов, Александр Шохин и Александр Репик.

Владимир Путин Китай Пекин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В правительстве Израиля спорят о поствоенном устройстве сектора Газа

В правительстве Израиля спорят о поствоенном устройстве сектора Газа

Дебаты Байдена и Трампа запланированы на 27 июня и 10 сентября

Состояние премьера Словакии после покушения оценили как угрожающее жизни

Премьер Словакии получил ранение в результате стрельбы

Премьер Словакии получил ранение в результате стрельбы

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса
Военная операция на Украине

Военные РФ взяли под контроль еще два населенных пункта Харьковской области

Президент Бразилии уволил главу нефтекомпании Petrobras

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });