Что случилось этой ночью: четверг, 16 мая

Премьера Словакии успешно прооперировали, Си Цзиньпин встретил Путина в Пекине, главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Получившего тяжелые огнестрельные ранения премьера Словакии Роберта Фицо успешно прооперировали. "Думаю, в итоге он выживет. В настоящее время угрозы для его жизни нет", - сказал вице-премьер Томаш Тараба.

- На площади Дома народных собраний в Пекине состоялась церемония официальной встречи Владимира Путина. Президента РФ встречал председатель КНР Си Цзиньпин. Российскую делегацию поприветствовали пушечными залпами, в церемонии участвовал почетный караул.

- Система ПВО сбила и перехватила за ночь ракету "Точка-У", снаряды РСЗО "Ольха", а также 11 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ, заявило Минобороны России.

- Ритейлер "Магнит" в IV квартале нарастил выручку на 10,5%, до 686,7 млрд рублей, по итогам 2023 года – на 8,2%, до 2,5 трлн рублей. Чистая розничная выручка в отчетном периоде достигла 681,7 млрд рублей, продемонстрировав рост на 13,1%.

- Главы МЧС и Минстроя прибыли в Тюменскую область, пострадавшую от паводка. Александр Куренков и Ирек Файзуллин провели совещание по оперативной обстановке в регионе, "заслушан доклад о ходе работ по укреплению дамб, в том числе в районе города Ишим и федеральной трассы Тюмень-Омск рядом с селом Абатское", сообщили в МЧС.

- Суд в Приморье отказал в переводе шамана Александра Габышева в стационар общего режима. Адвокат Габышева Алексей Прянишников пообещал обжаловать это решение.

- Арестованный во Владивостоке военнослужащий из США признал вину, сообщили "Интерфаксу" в УМВД по Приморскому краю. Гордон Блэк сотрудничает со следствием, расследование уголовного дела продолжается, заявили в ведомстве.