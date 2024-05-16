Арестованный во Владивостоке военнослужащий из США признал вину

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Арестованный по обвинению в краже американский военнослужащий Гордон Блэк, который находится в СИЗО Владивостока, признал вину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

"Он признал вину и сотрудничает со следствием. Расследование уголовного дела продолжается", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, Первомайский районный суд Владивостока 3 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля американскому военнослужащему, который обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. При избрании меры пресечения суд пришел к выводу, что гражданин США "под тяжестью предъявленного обвинения, с целью избежать ответственности, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, чем воспрепятствовать производству по делу".

УМВД РФ по Приморскому краю сообщило, что 34-летний подозреваемый иностранный гражданин содержится в СИЗО-1 во Владивостоке.

Ранее в полицию поступило сообщение 32-летней местной жительницы о краже.

По данным полиции, заявительница находилась в отношениях с иностранным гражданином, с которым познакомилась на территории Республики Корея, где работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком онлайн. 10 апреля мужчина приехал к знакомой во Владивосток. Позже у заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину.