Суд РФ не принял заявление от поставщика "Москвича" о банкротстве предприятия

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы не принял к производству заявление о банкротстве "Москвича" от гонконгского поставщика, который до этого требовал взыскать с предприятия неустойку по договору, заключенному еще в период присутствия в РФ французского концерна Renault, управлявшего площадкой, сообщила пресс-служба столичного автозавода в четверг.

Как сообщалось, банкротством российскому предприятию ранее пригрозила зарегистрированная в Гонконге Silver Basis Investment Development Company, опубликовав в апреле соответствующее уведомление на Федресурсе. Причиной такого решения указывалось наличие у "Москвича" признаков банкротства - задолженности, которую поставщик обосновывал решением Арбитражного суда Москвы от 24 ноября прошлого года.

Из материалов судебной картотеки следует, что в августе 2023 года Silver Basis подала иск с требованием взыскать с "Москвича" 2,5 млн евро долга и 124 тыс. евро неустойки по договору, заключенному в 2020 году. На тот момент "Москвич" принадлежал французскому Renault и назывался ЗАО "Рено Россия". В соответствии с договором истец обязался изготовить и передать ответчику оснастку для серийного производства комплектующих для автомобилей марки Renault. Работы были выполнены, однако заказчик их не оплатил в полном объеме. Суд частично удовлетворил иск, незначительно скорректировав сумму взыскания.

В январе этого года "Москвич" подавал апелляционную жалобу. Среди его аргументов были, в том числе, введенные против него санкции США. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения. В начале мая пресс-служба "КАМАЗа", который управляет "Москвичом" совместно с правительством Москвы, сообщила о направлении в конце апреля кассационной жалобы в рамках процесса, на основании чего Арбитражный суд Московского округа приостановил исполнение ранее вынесенного решения по взысканию задолженности. "Таким образом, в настоящее время у Silver Basis отсутствуют основания для обращения в суд с заявлением о признании АО МАЗ "Москвич" несостоятельным (банкротом). На сайте Федресурс размещено соответствующее сообщение АО МАЗ "Москвич"", - говорилось в опубликованном "КАМАЗом" в начале мая сообщении.

Пресс-служба "Москвича" в четверг опубликовала заявление о том, что Арбитражный суд Москвы 13 мая возвратил заявление компании Silver Basis о признании предприятия банкротом. "Арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии оснований для принятия заявления к производству", - подчеркивается в сообщении завода.

Renault владела московским автозаводом с 1998 года. В марте 2022 года концерн объявил об уходе с российского рынка. Завод был передан в управление правительства Москвы и "КАМАЗа" и переименован в "Москвич". Выпускаемая на мощностях "Москвича" линейка автомобилей включает три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6". Как сообщал ранее "Автостат", за 2023 год "Москвич" отгрузил дилерам около 19 тыс. машин, из которых 15,3 тыс. были проданы покупателям.