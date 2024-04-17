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Поставщик компонентов из Гонконга пригрозил банкротством заводу "Москвич"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Зарегистрированная в Гонконге Silver Basis Investment Development Company сообщила о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании АО "Московский автомобильный завод "Москвич" банкротом.

Уведомление опубликовано на Федресурсе. Причиной такого решения названо наличие у "Москвича" признаков банкротства - задолженности, которая подтверждается решением Арбитражного суда Москвы от 24 ноября прошлого года.

Из материалов судебной картотеки следует, что в августе 2023 года Silver Basis подала иск с требованием взыскать с "Москвича" 2,5 млн евро долга и 124 тысяч евро неустойки по договору, заключенному в 2020 году. На тот момент "Москвич" принадлежал французскому автоконцерну Renault и назывался ЗАО "Рено Россия". В соответствии с договором истец обязался изготовить и передать ответчику оснастку для серийного производства комплектующих для автомобилей марки Renault. Работы были выполнены, однако заказчик их не оплатил в полном объеме. Суд частично удовлетворил иск, незначительно скорректировав сумму взыскания (при округлении соответствует заявленной в иске).

В январе этого года "Москвич" подал апелляционную жалобу, среди его аргументов были, в том числе введенные против него санкции США. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

Renault владела московским автозаводом с 1998 года, в марте 2022 года концерн объявил об уходе с российского рынка. Завод был передан в управление правительства Москвы и был переименован в "Москвич". Сейчас он находится в паритетном управлении Москвы и ПАО "КАМАЗ". Выпускаемая на мощностях "Москвича" линейка автомобилей включает три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6". Как сообщал ранее "Автостат", за 2023 год "Москвич" отгрузил дилерам около 19 тысяч машин, из которых 15,3 тысячи были проданы покупателям.

Арбитражный суд Москвы Гонконг Москвич Renault Silver Basis
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