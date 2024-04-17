Поставщик компонентов из Гонконга пригрозил банкротством заводу "Москвич"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Зарегистрированная в Гонконге Silver Basis Investment Development Company сообщила о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании АО "Московский автомобильный завод "Москвич" банкротом.

Уведомление опубликовано на Федресурсе. Причиной такого решения названо наличие у "Москвича" признаков банкротства - задолженности, которая подтверждается решением Арбитражного суда Москвы от 24 ноября прошлого года.

Из материалов судебной картотеки следует, что в августе 2023 года Silver Basis подала иск с требованием взыскать с "Москвича" 2,5 млн евро долга и 124 тысяч евро неустойки по договору, заключенному в 2020 году. На тот момент "Москвич" принадлежал французскому автоконцерну Renault и назывался ЗАО "Рено Россия". В соответствии с договором истец обязался изготовить и передать ответчику оснастку для серийного производства комплектующих для автомобилей марки Renault. Работы были выполнены, однако заказчик их не оплатил в полном объеме. Суд частично удовлетворил иск, незначительно скорректировав сумму взыскания (при округлении соответствует заявленной в иске).

В январе этого года "Москвич" подал апелляционную жалобу, среди его аргументов были, в том числе введенные против него санкции США. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения.

Renault владела московским автозаводом с 1998 года, в марте 2022 года концерн объявил об уходе с российского рынка. Завод был передан в управление правительства Москвы и был переименован в "Москвич". Сейчас он находится в паритетном управлении Москвы и ПАО "КАМАЗ". Выпускаемая на мощностях "Москвича" линейка автомобилей включает три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6". Как сообщал ранее "Автостат", за 2023 год "Москвич" отгрузил дилерам около 19 тысяч машин, из которых 15,3 тысячи были проданы покупателям.