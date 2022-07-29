Renault списал 2,2 млрд евро расходов от прекращения работы в России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Французский автоконцерн Renault оценил свои неденежные расходы от прекращения деятельности в России в 2,217 млрд евро и исключил российские операции из своей консолидированной финансовой отчетности.

Как следует из отчетности Renault, корректировочные расходы группы в связи с уходом из России в I полугодии включают обесценение гудвилла и нематериальных активов в размере 1,185 млрд евро, а также 1,032 млрд обесценения основных средств ЗАО "Рено Россия" и "АвтоВАЗа".

Чистая денежная позиция компании после ухода из России была снижена на 522 млн евро, до 1,1 млрд евро.

Renault в середине мая передал свой московский завод ЗАО "Рено Россия" в управление правительству Москвы, а 67,7% долей в контролирующем СП "АвтоВАЗа" (ООО "Лада Авто Холдинг") - российскому ФГУП "НАМИ" в рамках символической сделки за 1 рубль с опционом обратного выкупа в течение шести лет.

При возвращении в Россию французский концерн должен будет сделать взнос в "АвтоВАЗ", пропорциональный инвестициям, субсидиям и прибыли, которые "АвтоВАЗ" получит в его отсутствие. В отчетности Renault говорится, что размер такого взноса будет определять долю участия концерна в капитале российской компании. При этом доля может быть снижена до 51%. Возврат контроля Renault над 51% "АвтоВАЗа" возможен при взносе 400 млн евро, говорится в отчетности французского концерна.

Мировые продажи Renault в I полугодии сократились на 29,7%, до 1,199 млн шт. Снижение было обусловлено сохраняющейся нехваткой полупроводников и уходом с российского рынка, который был для концерна вторым по величине по количеству продаваемых автомобилей. Без учета России продажи компании в январе-июне 2022 года снизились на 12%.

Чистый убыток Renault в январе-июне 2022 года составил 1,36 млрд евро против прибыли в 354 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка за отчетный период сократилась на 9,6% и составила 21,12 млрд евро по сравнению с 23,36 млрд евро за аналогичный период в прошлом году.

Ранее в этом месяце компания сообщила, что сократила продажи автомобилей в первом полугодии на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1 000 199 штук, что обусловлено сохраняющейся нехваткой полупроводников и уходом с российского рынка.

Renault улучшил годовой прогноз и теперь прогнозирует маржу операционной прибыли на уровне более 5% против предыдущего прогноза на уровне около 3%.

С начала 2022 года капитализация Renault снизилась на 7,7% (до 7,6 млрд евро).