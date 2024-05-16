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Граждане РФ получили вдвое меньше многократных шенгенских виз в 2023 году

Граждане РФ получили вдвое меньше многократных шенгенских виз в 2023 году
Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские туристы в 2023 году подали более 520 тыс. запросов на шенгенские визы, по 10,6% из них были получены отказы, а доля выданных многократных виз снизилась вдвое, следует из статистики, опубликованной Еврокомиссией.

Всего российские граждане в 2023 году подали 520 тыс. заявлений на шенгенские визы, это на 24% меньше, чем в 2022 году (687 тыс.). Получили визы 448,8 тыс. заявителей.

Более 54 тыс. заявителям в выдаче визы было отказано. Доля отказов, по данным Еврокомиссии, составила 10,6% и в сравнении с 2022 годом почти не изменилась (10,2%). Но в сравнении с допандемийным 2019 годом, когда россияне получали около 1,5% отказов в визе, он выросла более чем в семь раз.

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Среди выданных россиянам виз доля многократных составила 220,9 тыс. или 49%. Это почти вдвое меньше, чем в 2022 году - тогда число выданных многократных виз составило 439 тыс., а их доля - 72%.

По данным Еврокомиссии, общее количество заявок на шенгенские визы, поданных из всех стран мира, в 2023 году составило более 10,3 млн. Получили визы 8,49 млн заявителей, доля отказов составила 16%, по сравнению с 2022 годом она снизилась почти на 2%. Доля многократных виз, выданных во всех странах, составила 54%.

Больше всего заявлений на визы подали граждане Китая (1,1 млн). На втором месте - Турция (1 млн), на третьем - Индия (966 тыс.), на четвертом - Марокко (591 тыс.). Россия - на пятом месте по числу обращений.

В первую десятку стран, граждане которых чаще всего подавали заявления на визы, также вошли Алжир, Саудовская Аравия, Великобритания, Таиланд и ОАЭ.

Лидируют по числу отказов в шенгенских визах в 2023 году африканские страны, Пакистан, Сирия и Шри-Ланка. Доля отказов заявителям из этих государств достигает 35-50%.

Еврокомиссия
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