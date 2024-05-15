ФСБ отметила рост числа зарубежных поездок россиян в I квартале на 9%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Число зарубежных поездок россиян в первом квартале 2024 года составило 5,3 млн, это почти на 9% больше, чем за тот же период 2023 года, следует из статистики Погранслужбы ФСБ.

Всего россияне в первом квартале выезжали за рубеж со всеми целями 5 329 249 раз, это на 8,8% больше, чем за тот же период 2023 года.

Самыми популярными направлениями зарубежных поездок стали Абхазия (899 тыс.), Турция (643,8 тыс.), ОАЭ (572,2 тыс.), Казахстан (486,9 тыс.), Таиланд (486,8 тыс.), Китай (327 тыс.), Египет (300,4 тыс.), Грузия (196,8 тыс.), Армения (194,6 тыс.), Эстония (155,5 тыс.).

Из общего числа выездов за рубеж поездок с целью туризма было совершено 2 млн. Среди направлений лидируют ОАЭ (429,4 тыс. поездок с целью туризма), Турция (366 тыс.), Таиланд (353,5 тыс.), Египет (233,6 тыс.), Китай (163 тыс.), Армения (58,6 тыс.), Шри-Ланка (53,4 тыс.), Куба (48,5 тыс.), Азербайджан (43 тыс.), Грузия (37,6 тыс.).

Во вторую десятку самых популярных туристических направлений, по данным ФСБ, вошли Узбекистан, Мальдивы, Казахстан, Индия, Катар, Сербия, Оман, Киргизия, Сейшелы, Маврикий.