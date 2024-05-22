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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Cборы за оформление шенгенских виз увеличат из-за инфляции

Cборы за оформление шенгенских виз увеличат из-за инфляции
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия с 11 июня поднимет визовый сбор для иностранных туристов, в том числе и россиян, до 90 евро за оформление виз в Европу, новый регламент опубликован на сайте ЕК.

"Комиссия проанализировала динамику общего уровня инфляции в масштабах Союза и средней заработной платы государственных служащих государств-членов в период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2023 года. Она пришла к выводу, что существует необходимость увеличения размер визового сбора на 12,5%", - говорится в пресс-релизе.

Сбор за оформление визы в страны ЕС вырастет с 80 до 90 евро, для детей до 12 лет - с 40 до 45 евро.

Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования - 11 июня.

Еврокомиссия Евросоюз Шенген
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