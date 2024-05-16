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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Минобороны РФ заявило об уничтоженных вечером в Черном море безэкипажных катерах

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что вечером в четверг уничтожили в Черном море безэкипажные катера ВСУ.

"16 мая около 19.30 мск в западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова безэкипажные катера ВМС Украины", - сообщили в Минобороны РФ.

"Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ заявили, что опубликованы кадры уничтожения безэкипажных катеров ВМС Украины вертолетами морской авиации Черноморского флота.

"В течение дня 15 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ", - сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ
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