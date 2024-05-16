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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Жителей тюменского села эвакуируют на лодках после прорыва насыпи из-за подъема Иртыша

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Спасатели завершают эвакуацию жителей села Большой Карагай в Вагайском районе Тюменской области, где в четверг произошел прорыв земляной насыпи. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

"Население с помощью лодок доставляют на "большую землю", затем на автобусах отвозят в пункт временного размещения или районный центр", - говорится в сообщении.

16 мая в Большом Карагае вода прорвалась через земляную насыпь, из-за разлива Иртыша в зону подтопления в селе может попасть порядка 70 домов. На территории Вагайского района вода может подтопить 15 населенных пунктов.

Вода в Иртыше продолжает прибывать.

"Оставшихся граждан собрали на сход, объясняем, что это только начало паводка", - приведены в пресс-релизе слова начальника управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по региону Вячеслава Митрякова.

В Большом Карагае круглосуточно работает группировка спасателей в составе 73 человек, за сохранностью оставленного имущества и порядком здесь будут следить полицейские.

Тюменская область
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