Иртыш в тюменском селе Большой Карагай за сутки поднялся на 15 см

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Иртыш в селе Большой Карагай Вагайского района Тюменской области продолжает подниматься, сообщил в субботу глава региона Александр Моор.

"В селе Большой Карагай, которое первым приняло паводок в муниципалитете, за прошедшие сутки вода прибавила еще 15 см. Уровень - 1 284 см", - написал он в своем телеграм-канале.

Моор добавил, что паводок достиг деревни Супринская в Вагайском районе. "Уровень реки превышает рекордные показатели 2016 и 2017 годов", - написал губернатор.

По его словам, в населенных пунктах, попадающих в опасную зону, проводится эвакуация. "На сегодня в районе подтоплено семь участков дорог. Продолжается укрепление защитных сооружений в селах ниже по течению. Готовятся встретить воду в Тобольске, Тобольском и Уватском районах. Ожидаем здесь значения, близкие к рекордным", - отметил Моор.

Ранее сообщалось, что 16 мая в Большом Карагае вода прорвалась через земляную насыпь, из-за разлива Иртыша в селе в зону подтопления попадает порядка 70 домов.

В Вагайском районе вода может подтопить 15 населенных пунктов.