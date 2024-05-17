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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:57

Женщина и ребёнок погибли в результате атаки дрона в Белгородской области

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Женщина и ребенок погибли, еще двое мужчин пострадали в результате атаки дрона-камикадзе на поселок Октябрьский, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находились водитель и три пассажира (мама, папа и ребенок). К большому горю, в результате взрыва от полученных ран женщина скончалась на месте. Не дожидаясь бригады скорой помощи, отец с ребенком и водитель доехали на попутных автомобилях до медицинского учреждения города Белгорода. Ребенок находился в критическом состоянии. Врачи делали все возможное, чтобы его спасти, но его ранения были несовместимы с жизнью. К большому горю, мальчик 4 лет умер в больнице", - говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что отец ребенка и водитель от госпитализации отказались.

"Еще один дрон атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован" - сообщил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород
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