Несколько БПЛА сбиты в небе над Севастополем

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Севастополе отражается атака беспилотников с применением стрелкового оружия, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

"В Севастополе отражается атака беспилотных летательных аппаратов, используется стрелковое оружие. В настоящее время несколько объектов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет", - говорится в сообщении губернатора в его телеграм-канале.

Ранее в четверг власти Курской области сообщили об обстрелах и атаках дронов со стороны ВСУ на территории региона.