На подстанцию "Севастополь" упали обломки БПЛА, в городе частичное отключение света

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Перебои с электричеством в Севастополе связаны с падением обломков сбитых дронов на подстанцию, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

"Частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции "Севастополь". На подстанцию уонпали обломки сбитых БПЛА. После отражения атаки специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения", - написал Развозжаев в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщил о том, что несколько БПЛА сбиты в небе над Севастополем.